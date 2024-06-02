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فوز سيدة الأعمال الأيسلندية هالا توماسدوتير بالانتخابات الرئاسية

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:16 م

تم انتخاب رائدة الأعمال والمستثمرة الأيسلندية، هالا توماسدوتير، رئيسة للبلد الإسكندنافي في انتصار على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وحظيت توماسدوتير بدعم 34.3% من الناخبين مقابل 25.2% لياكوبسدوتير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم الأحد، نقلا عن النتائج النهائية.

وكانت رئيسة الحكومة السابقة قد هنأت توماسدوتير في وقت سابق، قائلة إنها ستكون رئيسة جيدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووجهت رئيسة الوزراء السابقة التهنئة لتوماسدوتير، وقالت إنها ستكون رئيسة جيدة.

ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة لثاني مرة، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وأصبحت توماسدوتير بذلك أيضا ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.


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