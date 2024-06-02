اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال عند حاجز دوتان قرب جنين

أفادت وكالة «قدس» الإخبارية، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عند حاجز «دوتان» قرب جنين.

من جانبه، أشار مراسل فضائية «الجزيرة»، إلى إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي عند مدخل المستوطنة الواقعة غرب بلدة يعبد، بمنطقة جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جلبون شمال شرق جنين واستولت على منزل ونصبت عدة حواجز عسكرية، كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر وقرية العطارة جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا» أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت جلبون ونصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة داخل القرية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات والمواطنين والتدقيق في هوياتهم، وسط إطلاق مكثف للقنابل الضوئية، واستولت على منزل يعود للمواطن عماد إبراهيم أبو الرب.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة سيلة الظهر وقرية العطارة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.