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من المعتاد الذهاب إلى الشواطئ البحرية خلال فصل الصيف والعطلات؛ للتمتع بتلك الأجواء.

لكن الأمر لا يتوقف عند التمتع فحسب، فقد كشفت تجربة حديثة أن التعرض للشمس ممارسة فعالة لإيقاف زيادة الوزن.

وذكر موقع "ديلي ساينس"، أن فريقا من جامعة سيول الكورية الجنوبية، أحضروا عددا من الفئران وعرضوها للأشعة فوق البنفسجية مع متابعة تغذيتها ووزنها.

ووجد الفريق، ثبات وزن الفئران دون زيادة بالرغم من ارتفاع شهيتها طوال التجربة.

كما لاحظ الفريق أن ثبات الوزن نجم عن تحفيز الأشعة فوق البنفسجية لمادة النوريبنفرين التي تعمل على تحويل الدهون البيضاء للدهون البنية القابلة للحرق وبالتالي توقف تخزين المزيد من الدهون.

وأوضحت الدراسة أن الأشعة فوق البنفسجية لا تتعامل مع الدهون مباشرة ولكن تأثيرها على الجلد يصل بشكل غير مباشر للدهون وعمليات الأيض الخاصة بها.

ونصحت الدراسة بضرورة استخدام الكريمات الواقية من الأشعة الضارة أثناء التشمس لتجنب الأعراض الجانبية للأشعة فوق البنفسجية والاكتفاء بالآثار الصحية لها.