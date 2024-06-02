موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه ‏

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم وضع سقف ‏سنوي للدين العام للدولة لأول مرة في الموازنة العامة الجديدة، وذلك بعد تعديل قانون المالية ‏العامة الموحد، بحيث لا يزيد الدين العام في الموازنة الحالية عن 96.4%.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر ‏شاشة «صدى البلد»، مساء السبت أن إجمالي ديون الموازنة العامة للدولة (محلية وأجنبية) ‏على الحكومة و59 هيئة اقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة المملوكة للدولة، ‏والبنوك العامة؛ يبلغ 16 تريليون جنيه، منها 168 مليار دولار ديون أجنبية.‏

وأوضح «الفقي» أن الفائض الأولي في الموازنة الجديدة والبالغ 591 مليار جنيه (أكثر من ‏نصف تريليون)؛ سيتم استخدامه لسداد جزء من الديون‎.‎

وذكر أن نصف حصيلة برنامج طروحات الشركات ستوجه كذلك لسداد الديون، مشيرًا إلى أن ‏البرنامج مخطط له على 4 سنوات؛ تحقيق 10 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي 40 مليار دولار‎.‎‏ ‏

وتابع أن البرنامج يتوقع أن يحقق ما يتراوح من 6 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي الجديد ‏‏2024-2025، لافتا أن الدولة عليها سداد 21 مليار دولار ديون خارجية في العام المالي ‏المقبل.‏





























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