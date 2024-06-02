العمل بالمنيا تنظم فعاليات مبادرة سلامتك تمهنا للعاملين بمديرية الطب البطري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للعاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، استكمالا لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها.

يأتي ذلك بحضور 37 من مديري الإدارات ومسئولي السلامة والصحة المهنية والإرشاد والاعلام بالمديرية.

وأضافت مديرية العمل بالمنيا، أن الندوة تناولت تعريف مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها ومجالاتها والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدني، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية والمزمنة.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، إن تلك الجهود تأتي لتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري والمنشآت والمترددين والوقاية من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.