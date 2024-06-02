إندونيسيا: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الإندونيسيين إلى 32 وفاة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية أن 32 حاجا إندونيسيا توفوا في المملكة العربية السعودية حتى اليوم الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بشكل كبير مقارنة بما كان عليه العدد يوم 24 مايو الماضي، والذي بلغ 11 حالة وفاة.

وقال ويدي دويناندا، المسؤول في المركز الإعلامي للحج بالوزارة، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت تابعته وكالة الأنباء الإندونيسية( أنتارا )من جاكرتا اليوم الأحد، إن الحجاج المتوفين سيحصلون على بدل الحج، حيث سيتم تكليف أشخاص آخرين بأداء الحج نيابة عن الحجاج المتوفين.

وأضاف دويناندا أن ما لا يقل عن 154410 حجاج إندونيسيين وصلوا إلى السعودية. وينتمي الحجاج إلى 393 مجموعة يتم نقلهم بالطائرات .

وخلال موسم الحج هذا العام، حصلت إندونيسيا على تصريح بالسماح بحج ما يصل إلى 241 ألف حاج وذلك خلال اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة السعودية يوم 8 يناير.