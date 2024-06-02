أعرب رضوان نصير رئيس هيئة خدمات الطوارئ في باكستان عن مخاوفه الشديدة على خلفية الزيادة غير المسبوقة بنسبة 89 % في حرائق الغابات من 199 في السنوات السابقة إلى 377 حادثا حتى الآن في 2024، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وأعرب المسؤول عن مخاوفه بينما كان يراجع بيانات الطوارئ الشهرية والأداء في جميع مناطق ولاية البنجاب اليوم.

وشدد نصير على أهمية تنسيق الجهود من أجل رصد مثل هذه الحوادث في الوقت المناسب في المرحلة الأولية من أجل الاستجابة السريعة ومكافحة الحرائق والسيطرة عليها بصورة فعالة.

كما أعرب عن تقديره لرجال الإطفاء في مدن موري وتشاكوال وناروال وراوالبيندي لإخماد حرائق غابات تمثل تحديا في عمليات تطلبت جهودا لأيام في ظل طقس سيئ وألسنة لهب ودخان خانق.