 السعودية.. مداهمة حية لضبط مروجي مخدر الشبو في الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية.. مداهمة حية لضبط مروجي مخدر الشبو في الرياض


نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:44 ص

قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقال الأم العام السعودي في بيان إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

كما وضعت على ذمة المبلغين رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أوعبر البريد الإلكتروني "995@gdnc.gov.sa".

وأكدت  الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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