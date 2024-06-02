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سبورتنج يكسر يد الزمالك ويتوج بطلاً لكأس مصر

امير نبيل
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:38 م

حقق فريق سبورتنج لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على نظيره الزمالك في نهائي مثير للبطولة بنتيجة 27-25

وكان الشوط الأول قد شهد تحولات كبيرة على مستوى النتائج وبعد تقدم زملكاوي، استطاع الفريق السكندري ان ينهي النصف ساعة الأولى لصالحه بنتيجة 16-14.

وفي الشوط الثاني وسع سبورتنج الفارق أغلب فترات المباراة إلى 3 أهداف، فيما ساهم تألق حارس سبورتنج سيد محمد سيد في ترجيح كفة فريقه بالعديد من التصديات المهمة.. كذلك لم يدافع لاعبو الأبيض بشكل جيد ما مكن المنافس من تسجيل العديد من الأهداف بتحولات مهمة، أبرزها عن طريق نجمه عفروتو.

وكرس الفريق السكندري عقدته للزمالك بالفوز عليه للمرة الثالثة في بطولة الكأس، بعدما تغلب على أبناء ميت عقبة في ربع نهائي بطولة 2017 وثمن نهائي نسخة 2019.

وواصل الزمالك فشله في تحقيق بطولة الكأس للعام الثامن تواليا.

 


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