الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان

واصل الكيان الإسرائيلي قصفه قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن مدفعية الكيان الإسرائيلي قصفت منطقة تلة الصنوبر الواقعة بين بلدتي حمامص والخيام في ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في اندلاع النيران فيها حتى هذه اللحظة. كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي من العيار الثقيل.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية، غارات على أطراف بلدات حناويه ورامية وبرعشيت؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل غير المأهولة.

وحتى صباح اليوم، أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.



