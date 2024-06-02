نقيب البيطريين يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، في الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لسلامة الغذاء، التي نظمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تهدف إلي التأكيد علي أهمية الرقابة التنظيمية علي سلامة الغذاء، وتعزيز تطوير قطاع إنتاج الغذاء في مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص نقابة الأطباء البيطريين على المشاركة في كافة الفعاليات التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطن باعتبار أن مهنة الطب البيطري هي شريك أساسي في حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامة غذاءه.

وأكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة لن تدخر جهدا في المشاركة في وضع منظومة صحة واحدة والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وتوفير غذاء آمن وسليم، مشددا على ضرورة الاستعانة والاستفادة من الأطباء البيطريين باعتبارهم هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والمسئولين عن الرقابة على الأغذية في كافة المنشآت الحيوية والفنادق والمطاعم والمطارات.

جدير بالذكر أن الاحتفالية جاءت هذا العام تحت شعار "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية"، حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها".