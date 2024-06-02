انطلاق اجتماعات الدورة الـ 111 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، انطلاق اجتماعات الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وذلك بمشاركة وفود كل من مصر والأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد رئيس دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أهمية دعم الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى عبر توفير شبكة الأمان العربية، معربا عن تقديره للدول التي أعادت دعمها المالي للأونروا، مطالبا الدول التي لا زالت تعلق دعمها لإعادة النظر في قرارها حتى لا تكون شريكة في حرب التجويع في مجتمع اللاجئين.

من جهته، أشار الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، إلى أن اجتماع المشرفين يعقد والقضية المركزية "قضية فلسطين" تجتاز أخطر المراحل والتحديات منذ النكبة عام 1948 وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق للشهر الثامن، الذي أسفر عن تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في غزة جراء حرب إبادة جماعية هي الأكثر همجية في سجلات التاريخ الحديث، أدت إلى أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود.

ولفت إلى اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 5 آلاف ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 70% من المباني السكنية و80% من المرافق التجارية و155 منشأة صحية و3 كنائس و239 مسجدا بشكل كلي.

ونوه بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3500 مجزرة مروعة واستخدام 77 ألف طن من المتفجرات.

كما أكد أنه بحسب التقديرات الأولية فإن الخسائر الاقتصادية المباشرة لحرب الإبادة حتى الآن بلغت 33 مليار دولار وأن الاقتصاد الفلسطيني يخسر يوميا 20 مليون دولار.