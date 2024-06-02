الجامعة العربية تنظم المنتدى العربي الثالث للبيئة بالرياض غدا

تنظم جامعة الدول العربية، المنتدى العربي الثالث للبيئة، غدا الاثنين، في مدينة الرياض بالسعودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا.

وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود، يهدف إلى الخروج بتوصيات فنية بشأن الموضوعات البيئية الناشئة أو الملحة وذات الأولوية للمنطقة العربية، والتي ستساهم في توفير المعلومات عن الموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وأضاف البيان أن المنتدى يمثل حلقة الوصل الإقليمية لتمكين الدول العربية من توحيد الرؤى ودعم المنطقة العربية دوليا من وضع الأجندة العالمية للبيئة وفق أولويات وأهداف المنطقة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ويشارك في المنتدى، ممثلون رفيعو المستوى ومختصون من الدول العربية، ومشاركون من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

ويقام على هامش أعمال المنتدى، معرض للترويج لأهم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية والقطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات البيئية لرفع مستوى الوعي البيئي، بينما تشارك الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة) بأجنحة لعرض أنشطتها في هذا المجال