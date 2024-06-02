شهد البابا تواضروس الثاني مساء اليوم السبت، احتفالية "أم الدنيا" في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تم عرض وثائقي "أم الدنيا" من الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا بعنوان "احنا مين؟"، وتناول العمل الوثائقي الأماكن التي زارها المسيح خلال فترة حياته الأولى على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، بالإضافة إلى ملخص لحياة المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ولمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطورين ديكيوس ودقلديانوس، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية من أرض مصر وانتشارها في العالم، وآباؤها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس.

حضر الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وعدد من قيادات "المتحدة"، بالإضافة إلى منصة WATCH IT المنتجة للعمل الوثائقي.

حضر الاحتفالية عدد من سفراء بعض الدول، والآباء المطارنة والأساقفة، وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين والعاملين في صناعة السينما والدراما.

تم تقديم كلمات من الفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، والدكتور أشرف سالمان، واختتمت الكلمات بكلمة من البابا رحب فيها بكافة الحضور، وأشار إلى أهمية الاحتفالية كمثال على الحضارة والتاريخ والإيمان المصري.

تحدث البابا عن أهمية عيد دخول المسيح وزيارة العائلة المقدسة لمصر ودورها في تطوير مصر في مختلف الجوانب.

ووصف البابا العمل الوثائقي "أم الدنيا" بأنه رفيع في إبداعه في كتابته وإخراجه وتصويره وإنتاجه، وتحدث عن التدين المصري، مشيرًا إلى أن مصر علمت العالم "فن الأعمدة" الذي تجلى في المسلة الفرعونية وتطور مع دخول المسيحية لتصبح المنارة في الكنيسة والمئذنة في المسجد، وأكد أهمية تماسك مختلف أعمدة المجتمع من الفن والثقافة والمؤسسات الدينية والدولية.

وأشاد البابا بجهود الشركة المتحدة ودعمها للفن والإعلام المصري، كما أشاد بالاهتمام المصري برحلة العائلة المقدسة ومسارها ودعا إلى نشر السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" في الخارج.

في ختام الاحتفالية، قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع تكريم للبابا، وتم تكريم نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي لمنصة WATCH IT، والفنانة سوسن بدر، ومحمود رشاد مخرج السلسلة، والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية.