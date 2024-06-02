تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من المخابز البلدية بحي جنوب مدينة المنيا، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

رافق المحافظ في جولته عامر طه، رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، حيث حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل لصالح المواطن، مؤكدًا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة العالية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بمتابعة الأجهزة الرقابية بالمديرية لعمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنيا، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات بشأن انتظام صرف الخبز على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114، وأرقام 086 2342200، 086 2320001، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور