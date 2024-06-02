مجلس الوزراء: تركيب العدادات الذكية يحد من سرقات الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّه يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الكهرباء وتقليل نسبة الفاقد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ وزارة الكهرباء تبذل جهودا لتقليل الفاقد من خلال أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكة.

وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات ضرورية لتقليل سرقات الكهرباء من الشبكة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقليل الفاقد عبر تركيب العدادات الذكية ما يسهم في الحد من سرقات الكهرباء.

ونوه بأن الوزارة عملت على تركيب أعداد كبيرة من العدادات الذكية مع ربطها بالهاتف المحمول لتنقل القراءة سريعا سواء للمستهلك أو للشركة في نفس الوقت.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وأشار شاكر، في مستهل تقريره، إلى أنه استمرارًا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس القادم. وأوضح أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية ٥٠٠ ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.