نائب محافظ الأقصر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

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شهد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، والذي يوافق يوم 28 مايو من كل عام، والذي أقامته مديرية العمل في المحافظة.

وأقيمت الاحتفالية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر بالتعاون مع مبادرة "سلامتك تهمنا" برعاية مركز الدولية للتدريب المهنى وذلك بحضور الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل، والدكتور محمد عبد الباسط العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي، والمهندسون مدحت كامل وأحمد رجائي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

وقال نائب محافظ الأقصر: "إن الدولة المصرية تضع استراتيجية السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها على غرار كبرى الدول فمصر تهتم بهذه المستجدات والإجراءات المتخذة عالميا".

وذكر خيري، أن مجال السلامة المهنية يدخل بجميع المجالات والمهن وليس الصحية فقط كالمشروعات والتنمية المستدامة لأن عدم اتباع إجراءات السلامة يعني خسارة مجهود ووقت وفي اتباعها تفادي أزمات قد يتعرض لها العاملون.

وأكد خيري، أن محافظة الأقصر تعمل جاهدة مع مديرية العمل بالمحافظة لتشجيع المتميزين وكذا تحفز جميع المديريات لاتباع السلامة.