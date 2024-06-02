مناطق ألمانية تسجل في يوم كمية أمطار فاقت المتوسط الشهري المعتاد

سجلت بعض المناطق في جنوب ألمانيا في غضون 24 ساعة، كمية من الأمطار فاقت الكمية التي تسقط عادة في شهر كامل، حسبما أفادت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الأحد.

ووفقا للهيئة، سجلت منطقة كيسليج الواقعة بولاية بادن- فورتمبرج في جنوب غرب ألمانيا 130 مليمترا من الأمطار يوم الجمعة الماضي وحده.

يذكر أن هذه المنطقة عادة ما تسجل 118 مليمترا من مياه الأمطار شهريًا في هذا الوقت من السنة.

وفي مدينة باد ووريسهوفن بولاية بافاريا المجاورة، سقط 129 مليمترا من مياه الأمطار خلال 24 ساعة، مقارنةً بمتوسط شهري معتاد يبلغ 101 مليمتر.

وتم الإبلاغ عن قيم مماثلة في جميع أنحاء المنطقة.