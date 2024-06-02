وزير الدفاع السنغافوري: نجاح حوار شانجريلا ينبع من عدم الالتفاف حول القضايا

قال وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين، اليوم الأحد، إن معيار نجاح المنتديات الأمنية مثل منتدى "حوار شانجريلا " يتعلق بما إذا كانت القضايا الحقيقية قد أثيرت ونوقشت، وعدم الالتفاف عليها.

ومن وجهة نظره، كانت النسخة 21 من الحوار ، التي استمرت من 31 مايو إلى اليوم الأحد الموافق 2 يونيو، والتي استضافتها سنغافورة ناجحة. مشيرا إلى طرح القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي واستقلال تايوان وجرت المناقشات بصراحة وقوة وعلى مستوى عال، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" السنغافورية.

واستشهد بأمثلة وزير الدفاع الصيني دونج جون الذي أوضح موقف بلاده من تايوان في جلسته العامة اليوم الأحد، وكذلك التداعيات في حالة وفاة فلبينيين في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في خطابه الرئيسي في أمسية الافتتاح.

وأشار نج، الذي تحدث إلى الصحفيين بعد ظهر اليوم الأحد وهو اليوم الأخير من الفعالية، إلى أن مثل هذه المنتديات تختلف عن المفاوضات الثنائية أو متعددة الأطراف حيث يتم السعي إلى تحقيق نتائج ملموسة أبصورة أكبر.

وقال: "سيكون ذلك معيارا مرتفعا للغاية".