تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت مجموعة صور لأحدث ظهور للأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، خلال مراحل حملها.



وظهرت الأميرة رجوة في الصور المتداولة والتي نشرها الديوان الملكي بمناسبة ذكرى زفافها الأولى في الأول من يونيو مرتدية فستانا أحمر اللون وقد ظهرت عليها جليا علامات الحمل.

وتفاعل مستخدمو منصة "إكس مع الصورة المتداولة للأميرة رجوة مشيدين بجمالها وتواضعها، حيث كتب أحدهم:"مع إنها بتقدر تعمل أفخم جلسة تصوير عند أفخم مصورين بالعالم بس حبت تكون زيها زي أي صبية فرحانة بأول مولود، الأمير الحسين: نعمه كبيره إني لقيت شريكة حياتي الأميرة رجوة الحسين، الله يتمم عليكم بالخير".

وكتب آخر: "الأميرة رجوة بانتظار مولودها الصغير جمالها ماشاء الله سبحان من وضع بوجهك القبول الله يقومك بالسلامه يا رب".

وسبق للديوان الملكي الأردني أن أعلن أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري.

وكان الأمير الحسين قد عقّب في مقابلة متلفزة على توقعاته عن شعور الأبوة، قائلا: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

الأميرة رجوة بانتظار مولودها الصغير

جمالها ماشاء الله 🙏🏼♥️



سبحان من وضع بوجهك القبول 🌹



الله يقومك بالسلامه يا رب ♥️♥️#هالقد ♥️#الأميرة_رجوة #الأردن pic.twitter.com/APpDQWusDs — Heba (@HebaSarairah) June 1, 2024

كما تحدث عن تجربة الزواج قائلاً : "الزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءا، رجوة هادئة، وهنيّة وخفيفة دم، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرا".

ويذكر أن رجوة منحت لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو 2023.