استقرار بمخابز الوادي الجديد في ثاني أيام تطبيق التعريفة الجديدة للخبز البلدي المدعم

تشهد مخابز الوادي الجديد البلدية استقرارا في اليوم الثاني من تطبيق السعر الجديد لرغيف الخبز البلدي المدعم وبيع الخبز للمواطنين بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد.

وأكد محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، انتظام عمل المخابز، موضحا أن منظومة العمل بكل المخابز البلدية مستقرة، وسط تطبيق السعر الجديد لرغيف الخبز بواقع 20 قرشا للرغيف.

وأوضح أن مفتشي المديرية والإدارات التموينية التابعة يواصلون المرور علي المخابز التي تعمل الفترة الصباحية على مستوى المحافظة، والتأكيد على وضع الأسعار الجديدة بلوحة الإعلانات الموجودة بالمخابز والاطمئنان على الأرصدة من خلال الماكينة بكل مخبز والتأكد من الأوزان والمواصفات.

وأشار، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها لتلقي أي شكاوى واردة من المواطنين مع مرور مديري الرقابة التموينية، وشئون التموين، ومديري الإدارات التموينية على المخابز، من الخامسة صباحا مع بدء عمل المخابز، مع تنفيذ حملات وتواجد مفتشين من التموين بالمخابز لضمان عدم حدوث أي ارتباك في منظومة العمل والتأكيد على جودة ووزن رغيف الخبز البلدي المدعم، وحصول الفرد المسجل ببطاقة التموين على 5 أرغفة في اليوم الواحد دون نقص.