 وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا يدينان استفزازات كوريا الشمالية الطائشة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا يدينان استفزازات كوريا الشمالية الطائشة


نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:42 ص

أدان وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، التي شملت إطلاق بالونات ممتلئة بالقمامة وقمر اصطناعي عسكري للتجسس، كما تعهد الوزيران باتخاذ رد فعل حاسم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأمريكي لويد اوستين وجها هذا الانتقاد على هامش منتدى شانغريلا الحواري المنعقد في سنغافورة، في أعقاب أعمال استفزازية من جانب كوريا الشمالية بدأت الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزيران أن استفزازات كوريا الشمالية والتطوير الصاروخي والنووي في ظل تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا أدى لإثارة التوترات ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، كما تعهدا باتخاذ رد فعل حاسم، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.


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