أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم ورود أي شكوى من أي محافظة في اليوم الأول من تطبيق زيادة أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات رصدت استقرارًا في الوضع منذ الصباح الباكر على مستوى جميع المديريات.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة اخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء السبت:« لم تأت شكوى واحدة من أي محافظة»، لافتا أن هناك مناطق لا تزال تحصل على الدقيق بدلًا من الخبز مثل بعض مناطق بسوهاج والفيوم والجيزة.

وأوضح أنه المواطن الذي كان يحصل على 10 كيلو دقيق بـ 7.5 جنيه، ارتفع السعر الكيلو إلى 30 جنيها، على نفس قدر الارتفاع في رغيف الخبز.

وأضاف أن مقارنة بيانات كميات الخبز المصروفة من المخابز أول مايو الماضي (قبل الزيادة) مع كميات الخبز المصروفة (أول يونيو ( بداية تطبيق الأسعار الجديدة؛ أظهرت صرف 293 ألف رغيف في أول مايو، و 291 ألف رغيف بأول يونيو.

ووجه الوزير الشكر للمواطنين، معتبرًا إياهم جزءًا من الحل؛ و ليس جزءًا من أي مشكلة، قائلا: «أتوجه بالشكر للمواطنين.. كلنا موجودين في خدمتهم».