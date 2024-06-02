تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لعدد من الأكفان ملقاة داخل مقابر مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، ما أثار غضب بعض المواطنين.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي المدينة فوجئوا أثناء دفن أحد الموتى من أبناء العائلة بوجود عدد من الأكفان بينهم أكفان جديدة ملقاة داخل إحدى الجبانات.

وأوضح المواطن، والذي طلب عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لـ"الشروق"، أن الأهالي هرعوا إلى الجبانات الخاصة بالعائلة للتأكد من وجود موتاهم، وسط حالة من الغضب لدى الجميع.

من جانبها، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة على مقابر المدينة، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، حيث جرى غلق جميع الفتحات الخالية الموجودة في المقابر، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة.