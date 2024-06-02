الخطوط الجوية القطرية تقترب من شراء عدد كبير من طائرات بوينج وإيرباص عريضة البدن

تقترب شركة الخطوط الجوية القطرية من اتخاذ قرار بشأن طلبية كبيرة من طائرات عريضة البدن بالتساوي بين شركتي بوينج وإيرباص، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة قولها إن الشركة القطرية تدرس طلب 200 طائرة، ومن الممكن التوصل إلى قرار في هذا الشأن معرض "فارنبورو" الدولي للطيران الذي ينطلق الشهر المقبل في بريطانيا.

وقالت المصادر إن الخطوط الجوية القطرية تدرس شراء مزيج من طرازات "ايرباص ايه 350" و"بوينج 777 اكس"، على الرغم من أنها لم تحدد تقسيم الطلبية بعد. وربما يتم تغيير توقيت الصفقة، ولا يوجد ضمان بالتوصل إلى صفقة.

ورفض مسؤولو الخطوط الجوية القطرية وممثلون عن ايرباص وبوينج التعليق على هذا الأمر.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في مارس الماضي إن الخطوط الجوية القطرية في محادثات مبكرة مع شركتي صناعة الطائرات لتحديث اسطول طائرات الرحلات الطويلة لديها.