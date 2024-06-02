الشرطة الألمانية تلقي القبض على رجل متهم بإطلاق النار على أربعة أشخاص

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أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة دورتموند، اليوم الأحد القبض على رجل /34 عاما/ يُشْتَبَه في أنه أطلق النار على أربعة أشخاص.
وذكر المتحدث، أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بالقرب من مدينة هاجن غربي ألمانيا.