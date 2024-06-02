جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز مُتقدمة على مستوى الجامعات المصرية في مسابقات البحوث الاجتماعية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة البحوث الاجتماعية، التي نظمتها جامعة الإسكندرية تحت عنوان "أهمية حاضنات الأعمال في مكافحة البطالة" ومَثَّلت الجامعة في هذه المسابقة الطالبة، نورهان عدل أحمد، بكلية التربية.

كما حصلت الجامعة على المركز الثاني، والمركز الثاني تشجيعي على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة البحوث الاجتماعية التي نظمتها جامعة حلوان تحت عنوان "العلاقات الأسرية وآثارها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها" وقد حصلت الطالبة دعاء نور عبد اللطيف، بكليه التربية، على المركز الثاني، كما حصلت الطالبة أماني حسن عبد العليم، بكلية التربية أيضًا، على المركز الثاني تشجيعي.

قدم رئيس الجامعة، تهنئته للطالبات، مُشيدًا بتمثيلهم المُشرف لجامعتهم، مؤكدًا على دعم الجامعة وحرصها على مُشاركة طلابها في شتى المسابقات الداخلية والقمية، لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، إلى جانب تطوير قدراتهم على التفكير الإبداعي بشكل منهجي ومنظم.

جدير بالذكر أن وليد عبد القوي عبد مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، هما من أعدا الطلاب لهذه المسابقات.