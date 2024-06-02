أفغانستان تعلن ترحيل أكثر من ألف مهاجر أفغاني من باكستان

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في حكومة طالبان الأفغانية، ترحيل أكثر من ألف مهاجر أفغاني من باكستان.

ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه إن 1203 مهاجرين أفغان عادوا إلى البلاد بعد طردهم من قبل باكستان، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ووفقا لبيان الوزارة، عاد هؤلاء المهاجرون إلى أفغانستان بعد طردهم من قبل الحكومة الباكستانية.

وبحسب الوكالة، تواجه أفغانستان وضعا غير موات يتسم بصعوبات اقتصادية شديدة وانتشار الفقر والصراع المستمر.

وترك عدم الاستقرار ملايين الأشخاص يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، وغالبا ما تكون المساعدات الإنسانية غير كافية.

وأوضحت أن الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان من البلدان المجاورة، بما في ذلك إيران وباكستان، قد زاد من مشاكل البلاد. ويواجه آلاف العائدين محدودية الموارد والدعم، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية الهشة بالفعل في أفغانستان.