تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي: يجب أن يصبح اقتصادنا الأفضل في العالم

أكد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، أن بلاده تحتاج إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز اقتصادها الإسلامي، ودفعه إلى الظهور في الصدارة على مستوى العالم.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية اليوم الأحد، بأن هارتارتو أشار أثناء حديثه في إحدى المدارس الإسلامية الداخلية بمنطقة بوجور في جاوة الغربية، إلى تقرير "حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي" الصادر في عام 2023.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي بإندونيسيا جاء في المركز الثالث، وذلك بعد السعودية في المركز الثاني وماليزيا في المركز الأول.

وقال الوزير الاندونيسي: "يتعين علينا تعزيز اقتصادنا الإسلامي لجعله رقم واحد في العالم".

وأشار هارتارتو، إلى أن النظام البيئي للاقتصاد الإسلامي والتمويل في إندونيسيا يظهر تطورات، ولا سيما في مجالات الاستثمار الإسلامي، والأغذية والمشروبات الحلال، والأزياء المحتشمة، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والسياحة الملائمة للمسلمين.