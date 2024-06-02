محكمة العدل العليا بإسرائيل تعقد جلسة اليوم للنظر في تجنيد اليهود المتشددين

تستمع محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى التماسين يطالبان بتجنيد رجال اليهود المتشددين في الجيش، حيث يهدد الحكم أيا كان بالتسبب في خرق كبير بحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يستمع تسعة قضاة إلى الالتماسين اللذين يطالبان بالتجنيد الفوري لرجال اليهود المتشددين، ومن المتوقع صدور الحكم في تاريخ لاحق.

جدير بالذكر أن الاستثناء القانوني الذي كان يعفي رجال اليهود المتشددين – أو الحريديم – من التجنيد العسكري، انتهى منذ نحو شهرين، دون أن تتمكن الحكومة من الاتفاق على قانون جديد لتمديد الإعفاء.

وأمرت المحكمة الحكومة بوقف تمويل المدارس الدينية الحريدية، التي تقدم التعاليم الدينية اليهودية، للطلاب المؤهلين للتجنيد.