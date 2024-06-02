غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تصيب 3 برازيليين

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أصيب ثلاثة برازيليين بجروح خطيرة (أم وطفليها) جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان في مدينة صديقين، بمنطقة صور مساء السبت.

وترقد المرأة البالغة من العمر 30 عاماً في حالة خطيرة، فيما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات بجروح كبيرة في ساقها، اضطرتها للخضوع لعملية جراحية، بينما حالة الابن البالغ من العمر تسع سنوات مستقرة.

ويخضع البرازيليون للعناية الطبية في المستشفى اللبناني الإيطالي في مدينة صور جنوب البلاد، وفقاً لموقع الشرق الإخباري.

وقالت السفارة البرازيلية في بيروت إنها تتابع حالة المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى.