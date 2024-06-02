نتنياهو يقبل الدعوة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي

قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة من قادة الحزبين في الكونجرس الأمريكي لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي، وفقا لما أعلنه مكتبه ليل السبت.

ويأتي البيان بعد أن نشر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ، مايك جونسون، رسالة إلى نتنياهو، والتي كانت موقعة أيضا من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، جنبا إلى جنب مع النائبين الديمقراطيين الكبيرين في المجلسين حكيم جيفريس وتشاك شومر.

ولم تحدد الرسالة موعدا محددا لإلقاء الكلمة.

وكان جونسون قد أعلن سابقا اعتزامه دعوة نتنياهو.

وتأتي الدعوة وسط انقسام كبير داخل المجتمع الأمريكي بشأن الحرب في قطاع غزة، ويمكن أن يؤدي ظهور نتنياهو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.