وزير التموين يرد على منتقدي تصريحاته بشأن الدعم: تكلفة القمح تضاعفت 5 مرات منذ 2006

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات البعض التي طالت تصريحاته، بشأن ارتفاع دعم رغيف الخبز بعد زيادة سعره مقارنة بعام 2006.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ONE» مساء السبت: «أحترم جميع الآراء، لكن البعض قال إن الرغيف كان بـ 5 قروش، وأنتم رفعتم سعره 300%.. طيب ما التكلفة ارتفعت 400% وليس300%!».

وأشار إلى أن سعر أردب القمح عام 2006 بلغ 400 جنيه، في حين وصل سعره حاليًا إلى 2000 جنيه، موضحا أن الزيادة في المدخلات تضاعفت 5 مرات.

ووجه «المصيلحي» الشكر لجميع المواطنين إزاء حرصهم على استقرار منظومة الخبز والتي تمثل جزءًا أساسيًا من دعم المواطن المصري، معقبا: «أشكر جميع المواطنين الذين توجهوا للمخابز في اليوم الأول بعد تطبيق الأسعار الجديدة، وصرفوا 291 مليون رغيف.. ولم تصلنا أي شكوى من مواطن أو صاحب مخبز أو مطحن».

وأوضح أن عجز دعم رغيف الخبز بلغ 34 مليار جنيه، بعد ارتفاع تكلفة الدعم من 91 مليار جنيه إلى 125 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة أسعار القمح، مشيرًا إلى أن الزيادة ستقلل العجز بقيمة 13.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن بند دعم الخبز ارتفع من 41 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري المنتهي في 91 يونيو الماضي، ثم إلى 125 مليار جنيه بموازنة أول يوليو المقبلة.