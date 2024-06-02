المصيلحي يوضح أسباب زيادة سعر الخبز: عجز 10 مليارات بعد زيادة الأردب لـ 2000 جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اقترحت زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2000 جنيه؛ لضمان توفير أكبر كمية من المزارعين مع بداية موسم القمح منتصف أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الظروف كانت صعبة آنذاك؛ نتيجة ارتفاعات أسعار القمح عالميًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء السبت أن الوزارة أقرت سعر 1600 جنيه لأردب القمح في الموازنة، بناءً على سعر التوريد العام الماضي الذي كان 1500 جنيه.

وأوضح أن الفرق في الطن بين السعر في الموازنة والسعر بعد الزيادة أصبح 2664 جنيها للطن الواحد، لافتا أن الوزارة كانت تستهدف من 3.5 إلى 4 ملايين طن، وهو ما يعني أن إجمالي الزيادة ستكلف الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه.

وذكر أن الدولة تعتمد في إنتاج رغيف الخبز على 40% من القمح المحلي، بما يشكل 3.5 ملايين طن، و60% استيراد بإجمالي 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن زيادة سعر توريد القمح زادت على الموازنة 10 مليارات جنيه، والأمر ذاته بالنسبة لسعر القمح المستورد، موضحًا أن سعر القمح المحلي يبلغ 13333جنيهًا، وسعر القمح المستورد 13400 جنيه.

ولفت إلى حدوث عجز في موازنة دعم رغيف الخبز، بعدما ارتفعت تكلفة دعم رغيف الخبز في الموازنة من 91 مليار جنيه إلى 125 مليار جنيه؛ نتيجة الزيادات بالأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة كانت أمام خيارين، إما الاستمرار في العجز ومواصلة سد هذا العجز من خلال الاقتراض و زيادة الدين، أو السعي إلى تحقيق نوعًا من التوازن، بحيث تتحمل الوزارة جزءًا من التكلفة، ويتحمل المواطن جزءًا آخر، لا سيما بعدما رفضت مقترح تقليل الحصة اليومية المقدرة بـ 5 أرغفة وتوجهت نحو الزيادة.