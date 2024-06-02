خالد عبدالغفار: تحسن الخدمات الصحية ساهم في زيادة المعدلات العمرية بمصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن تحسن الخدمات الصحية ساهم في زيادة المعدلات العمرية في مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنّ هناك تحسنًا في الزيادة السكانية بنسبة تبلغ 8%، حيث يبلغ حجم الزيادة حاليا 1.4 مليون نسمة (سنويا) علما بأن الحجم في السابق كان يصل مليوني نسمة.

وأشار إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب منذ 2014، لافتا إلى دور المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلق قبل عامين.

ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت إجراءات عدة سواء من خلال توفير وسائل منع الحمل المتطورة وبالمجان في كل وحدات الرعاية الصحية، وهي ليست لها أي أعراض جانبية.

وأكّد العمل أيضًا على محور التوعية من خلال الواعظات والرائدات الريفيات بجانب التعامل مع النشأ في المدارس بالإضافة إلى استهداف طلبة الجامعات.

ونوه بالتوسع في التنسيق مع الأزهر والكنسية لرفع نسبة الوعي بهذه القضية المهمة.