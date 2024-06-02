رئيس وزراء العراق: نعوّل على المشاريع الاستراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن بلاده تعول على مشاريع وزارة النفط الاستراتيجية لزيادة إنتاج النفط الخام ومشاريع الغاز في حقول الحلفاية وأرطاوي والفيحاء وديالى والمنصورية عكاس لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في البلاد.

ودعا رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماعه بكبار المسئولين بوزارة النفط إلى "ضرورة إعداد الدراسات المتضمنة رؤية اقتصادية متكاملة لأي مشروع يطرح للاستثمار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد "أهمية التقدم في تطوير المصافي الحالية من أجل تأمين كامل الإستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، وتحقيق خطوة إستباقية تتمثل في زيادة الخزين الاستراتيجي لمادة البنزين وتوفيره، عبر تشغيل كامل وحدات المصافي الإنتاجية لهذه المادة".

كما دعا إلى "العمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وللمولدات الأهلية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وأن تستكمل وزارة التخطيط كامل متطلبات إنجاز مشاريع أنابيب نقل النفط ومستودعات خزن المشتقات النفطية والعمل على إنشاء مستودعات جديدة كافية لاستيعاب منتجات المشاريع الجديدة من المصافي ووحدات معالجة الغاز".

كما إشار إلى "أهمية إكمال تشغيل وحدة البنزين ومصفى الدهون، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة بعد وصول المواد الإستيرادية والإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بوحدات المصافي في كل من الديوانية، وحديثة، التي ستسهم في توفير المشتقات النفطية".

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا عملية تشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة بطاقة 70 ألف برميل، وإنطلاق تشغيل وحدة تحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل وإعمار مصفى الشمال الذي تم إنجاز معظم الوحدات التشغيلية فيه ومراجعة سير العمل في المشاريع قيد الإنجاز، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المسبقة.

كما جرت مناقشة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها ومشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز.