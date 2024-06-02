موجة سخرية من خاصية الذكاء الاصطناعي الجديدة على محرك بحث جوجل

منذ أن أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" إلى محرك بحثها في الولايات المتحدة بدأت صفحات منصات التواصل الاجتماعي تسوق الكثير من نماذج الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية في الإجابات التي يقدمها محرك البحث باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

أحد المستخدمين قال إنه سأل جوجل باستخدام خاصية "اوفر فيو" عن كيفية المحافظة على تماسك الجبن في فطيرة البيتزا فنصحته الإجابة باستخدام نوع غير سام من الغراء لكي يبقي على تماسك جبن البيتزا.

ونشر مستخدمون آخرون صورا لصفحات نتائج محرك البحث الذي يقدم إجابات بالذكاء الاصطناعي تقول إن الكلاب تلعب في دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه ودوري كرة القدم الأمريكي إن.إف.إل وأن الرئيس باراك أوباما هو أول رئيس مسلم للولايات المتحدة.

يذكر أن جوجل يتيح إمكانية استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب على أسئلة المستخدمين.

وتسعى جوجل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تمثلها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تحاول كسر سيطرة جوجل على قطاع محركات البحث على الإنترنت.

ورغم أن الإجابات القصيرة على الأسئلة عن حقائق متاحة في محرك البحث من خلال الفقرات القصيرة التي تعرضها صفحة محرك البحث من روابط المواقع، لكن الردود السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون طويلة نسبيا ويقدمها محرك البحث نفسه مباشرة للمستخدم دون الحاجة إلى إحالته إلى مواقع أخرى.

وتقول جوجل إنها تعتزم إطلاق خدمة أوفر فيو في دول العالم الأخرى بنهاية العام الحالي. ويشعر الكثير من مشغلي مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام بالقلق إزاء تراجع دخول المستخدمين إلى المواقع عبر محرك بحث جوجل نتيجة تقديم المحرك للإجابات المباشرة للمستخدمين باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

لكن جوجل تقول إن الإجابة المختصرة التي تقدمها للمستخدمين لن تمنعهم من الدخول إلى المواقع الأصلية للحصول على معلومات أكبر وإجابات أوسع.