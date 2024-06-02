 مسؤولون أفغان: الانتهاء من 98% من أعمال بناء سد بانجشير للطاقة شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 5:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مسؤولون أفغان: الانتهاء من 98% من أعمال بناء سد بانجشير للطاقة شمال شرقي البلاد

كابول - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 4:45 م

أعلن مسؤولون محليون في إقليم بانجشير شمال شرقي أفغانستان، أن أعمال بناء سد "باراندي" للطاقة اكتملت بنسبة 98%.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخباريّة الأفغانية عن المسؤولين القول، إن تكلفة إنشاء السد تبلغ 7.6 مليون دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 4 ميجاوات.

ويبلغ طول خط أنابيب سد باراندي للطاقة 2200 متر وقطره 1.2 متر، ويحتوي على اثنين من التوربينات بقدرة إنتاجية تبلغ 2 ميجاوات لكل منهما.

وقال حاكم إقليم بانجشير محمد آغا حكيم: "لقد تم الانتهاء من 98% من الأعمال، وسيتم الانتهاء من الـ2% من الأعمال المتبقية قريبا. وسيقوم السد بإنتاج 4 ميجاوات من الكهرباء، وسيلبي احتياجات أهالي بانجشير".

جدير بالذكر أن بناء السد كان قد بدأ خلال الحكومة السابقة، ولكنه توقف لأسباب غير معروفة، بحسب "طلوع نيوز".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك