مسؤولون أفغان: الانتهاء من 98% من أعمال بناء سد بانجشير للطاقة شمال شرقي البلاد

أعلن مسؤولون محليون في إقليم بانجشير شمال شرقي أفغانستان، أن أعمال بناء سد "باراندي" للطاقة اكتملت بنسبة 98%.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخباريّة الأفغانية عن المسؤولين القول، إن تكلفة إنشاء السد تبلغ 7.6 مليون دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 4 ميجاوات.
ويبلغ طول خط أنابيب سد باراندي للطاقة 2200 متر وقطره 1.2 متر، ويحتوي على اثنين من التوربينات بقدرة إنتاجية تبلغ 2 ميجاوات لكل منهما.
وقال حاكم إقليم بانجشير محمد آغا حكيم: "لقد تم الانتهاء من 98% من الأعمال، وسيتم الانتهاء من الـ2% من الأعمال المتبقية قريبا. وسيقوم السد بإنتاج 4 ميجاوات من الكهرباء، وسيلبي احتياجات أهالي بانجشير".
جدير بالذكر أن بناء السد كان قد بدأ خلال الحكومة السابقة، ولكنه توقف لأسباب غير معروفة، بحسب "طلوع نيوز".