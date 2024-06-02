شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورمحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد، توقيع عقد شراء النيابة الإدارية لإحدى المباني الإدارية المملوكة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية والكائن بمحافظة "أسوان"، والمقرر تخصيصه مقراً لمجمع النيابات الإدارية بأسوان.

جاء ذلك في إطار رؤية شاملة لرئاسة النيابة الإدارية بتحديث وتطوير مقراتها على مستوى الجمهورية لتقريب دور العدالة للمواطنين بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وبالتزامن مع مرور سبعين عاماً على نشأتها.

حضر التوقيع كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح - نائب رئيس الهيئة، وعمرو عطية - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ولفيف من قيادات الوزارة.

ووقع كل من المستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بتوقيع عقد البيع الذي بمقتضاه تؤول للنيابة الإدارية ملكية المبنى الإداري المملوك للشركة بمدينة أسوان على مساحة ١٦٠٠ متر مربع والمزمع تخصيصه كمجمع للنيابات الإدارية بمدينة أسوان، ليضاف كصرح من صروح العدالة للنيابة الإدارية بمحافظة أسوان.