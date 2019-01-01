اللجنة القومية للأورام: 20% نسبة الإصابة بسرطان الثدي سنويا

أشاد الدكتور هشام الغزالي، عضو اللجنة القومية لعلاج الأورام، بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي انطلقت في 9 محافظات؛ للحد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، مشيرًا الاستعانة بكل الأطباء السيدات في المرحلة الأولى تفاديًا للإحراج خلال المسح الطبي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية «GLOBOCAN» أجرت إحصائية تكشف عن إصابة 128 ألف حالة جديدة بمختلف أنواع السرطان سنويًا، بينها 20% لأورام الثدي.



وتابع: «نسبة الإصابة بسرطان الثدي في مصر أقل من الدول الغربية لكن للأسف نسبة الوفيات بسبب الأورام أكبر بكثير من الدول الغربية، الأمر الذي احتاج لدراسة وتحليل من أجل رفع نسب الشفاء أو الوقاية»، مشيرًا إلى فائدة التشخيص المبكر للمرض في الشفاء.



وأوضح أن اكتشاف المرض مبكرًا يساعد في تحقيق الشفاء بدرجة كبيرة، موجهًا رسالة إلى النساء تطالبهن بعد الخوف من الكشف.



وأكد أنه لن يتم استئصال الثدي خلال علاج السرطان إلا في حالات نادرة لا تزيد نسبتها على 1%، وذلك بسبب فعالية العلاج الذي يقدم من خلال الحملة الرئاسية بالمجان.



وانطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية في 9 محافظات؛ جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية، والتي تؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.