همام العادلي: تطوير مستشفى المراغة بـ290 مليون جنيه

قام النائب همام العادلي، عضو مجلس النواب عن مركز المراغة بسوهاج، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بإدراج مستشفى المراغة ضمن المستشفيات التي سيقوم البنك الدولي بإعادة تأهيلها وتطويرها خلال الخطة الحالية لعام2019-2020، وبتخصيص مبلغ 290 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا، بلجنة الاقتراحات والشكاوى، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، ومدير الإدارة المركزية للمستشفيات الحكومية، وسكرتير عام محافظة سوهاج، ووكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وقال العادلي، إننا قمنا بمتابعة إحلال وتجديد مبنى محكمة المراغة القديمة، وأفادت وزارة العدل بأنه تم اعتماد مبلغ 90 مليون جنيه، لبناء محكمة جديدة تضم مقر للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشهر العقاري ومحكمة المراغة والاستئناف العالي ودائرة جنايات ومبنى لاستراحة القضاة.

وأشار العادلي إلى تدعيم شبكة المياه بمبلغ 4 ملايين جنيه، واستكمال رصف شوارع مدينة المراغة بمبلغ 2 مليون جنيه.