تحصين 12639 رأس ماشية وأغنام بالوادى الجديد

تواصل مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، والتى تنتهى يوم 22 يوليو الجارى، وذلك من خلال عدد من الفرق البيطرية التى تجوب القرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والكشف عن الأمراض الوبائية التى تظهر بين الماشية.

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، إن الفرق البيطرية انتهت من تحصين 12639 رأس ماشية وأغنام وذلك خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الأمراض الوبائية التى تصيب الماشية والتعرف عليها خلال الحملة.

وأضاف أنه تم توفير كميات كبيرة من الأمصال وكافة متطلبات التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وضمان عدم ظهور أي أمراض وبائية بين الماشية أو الأغنام بجانب استمرار أعمال الحجر البيطرى أثناء دخول أو خروج الماشية من المحافظة.