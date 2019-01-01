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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يستعرض القدرات الخيالية التي تمتلكها دبابة «T-80» الروسية بخلاف مهمتها الحربية.

واستعرض الفيديو قيام الدبابة بعدة مهام إضافة مثل الرسم وتقطيع الفواكه المتنوعة، وتقديم كوب من المياه بكل ثبات ودقة.