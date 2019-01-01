مدرب تونس: نتمنى تكرار سيناريو البرتغال في بطولة أوروبا

تحدث ماهر الكنزاي، مساعد مدرب مُنتخب تونس، حيال تأهل فريقه إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية، مُبرزا آماله في قدرة نسور قرطاج على تغيير وضعها القائم، وخوض الأدوار الإقصائية بصورة أفضل.

وتعادل المنتخب التونسي، مساء الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني 0/0، في المباراة التي شهدها ملعب السويس الجديد، برسم الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة أفريقيا "كان 2019"، ليضمن النسور ترشحهم إلى الدور ثمن النهائي، كوصيف لبطل المجموعة الخامسة، مالي.

بدوره، قال الكنزاري في تصريحات تلفزيونية "دخلنا في مرحلة الشك بعض الشيء، لكننا تمكنا من الترشح إلى الدور القادم. إن شاء الله ينجح الفريق في تقديم شيء مُغاير بالمرحلة القادمة".

وأضاف "مرحلة خروج المغروب بها تتساوى حظوظ المُنتخبات كافة. نأمل أن نحضر في الدور القادم بشكل أفضل، وأن نكون أكثر إيجابية".

وبسؤاله عن مستوى الفريق ومردوده السيء بالمقارنة مع ما ظهر عليه من أداء مميز في اللقاءات الودية، أجاب الكنزاري قائلا "المباريات الودية لا تُعد مقياسا. شخصيًا، كنت أُحبذ أن تغيب النتائج الطيبة عن اللقاءات الودية".

وتابع "المواجهات الرسيمة تظل مختلفة كليا. مرة أخرى أقول بأن بعض الشك قد اعترانا بالفعل، لكننا نجحنا في التأهل، حتى وإن كانت الفرحة بالترشح ليست بالكبيرة. نتمني أن نُمضي قدما للأمام، وأن ننجح في تخطي الدور القادم".

وردا على سؤال، خاص بإمكانية تحقيق تونس للقب، بعد بدايتها السيئة في البطولة، والتي تضمنت تحقيق الفريق للتعادل في مبارياته الثلاث في المجموعة، عقب الكنزاري ضاحكا "نعم، حدث ذلك للبرتغال في بطولة أوروبا 2016، كما حصل لإيطاليا في مونديال 1982، وفي الحالتين تمكن الفريق من حصد اللقب في نهاية المطاف".

تجدر الإشارة إلى أن تونس، وبتأهلها كوصيفة للمجموعة الخامسة، تكون قد ضربت موعدا في الدور ثمن النهائي مع غانا، في مباراة مُزمع إقامتها على ملعب "ستاد الإسماعيلية"، يوم الإثنين القادم، الموافق الثامن يوليو الجاري.