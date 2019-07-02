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باريس سان جيرمان يضم الإسباني سارابيا من إشبيلية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 10:53 ص

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم رحيل لاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا عن صفوف الفريق وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع سارابيا، الذي كان مرتبطا بعقد مع إشبيلية يتضمن شرطا جزائيا قيمته 18 مليون يورو، عقدا مع سان جيرمان لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2024 .

وذكر نادي إشبيلية في بيان "توصلنا إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان حول انتقال بابلو سارابيا إلى الفريق الفرنسي".

وبعد فترة قضاها ضمن الفريق الرديف لريال مدريد (ريال مدريد كاستيا)، انضم سارابيا إلى خيتافي في 2011 ولعب له خمسة مواسم قبل أن ينضم إلى إشبيلية في 2016 .

وشارك سارابيا في 151 مباراة بقميص إشبيلية سجل خلالها 43 هدفا وصنع 38 هدفا للفريق.


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