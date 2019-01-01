رئيس برلمان تونس: ديمقراطيتنا مستهدفة وليست مقبولة من دول أخرى

قال رئيس البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، إن "الديمقراطية في تونس مستهدفة" بعد أيام قليلة من تفجيرين ارهابيين وانتشار أنباء غير صحيحة عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بسبب أزمة صحية.

وأوضح رئيس البرلمان محمد الناصر في كلمته أثناء جلسة عامة في البرلمان اليوم الثلاثاء "مسيرتنا وتجربتنا الديمقراطية مستهدفة لأنها ليست لائقة وليست مقبولة بالنسبة للكثير من الدول الأخرى. تجربتنا اليوم محل تهديد والشعب التونسي متفطن إلى هذا".

كانت تونس قد شهدت يوما عصيبا الخميس الماضي حينما هز تفجيران ارهابيان وسط العاصمة، أحدهما بالشارع الرئيس والآخر بمدخل لمقر أمني خلفا قتيلا وخمسة جرحى في صفوف الأمنيين وثلاثة جرحى مدنيين.

كما نقل الرئيس الباجي قايد السبسي في نفس اليوم الى المستشفى العسكري إثر أزمة صحية خطيرة وانتشرت إثرها أنباء غير صحيحة عن وفاته، بوسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الناصر "نحيي وعي الشعب التونسي الذي تصدى للإرهاب ونزل إلى الشارع ليقول إنه ليس خائفا من الارهاب.كما تصدى إلى الدعايات المسمومة التي بثتها الصحافة بأن هذا البلد لم يعد به نظام أو مؤسسات".

وأضاف الناصر أن هناك مقترحا من أجل فتح تحقيق فيما حدث يوم الخميس الماضي سيعرض على مكتب المجلس (البرلمان) وسوف يتم تشكيل لجنة للنظر في كل المعطيات.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية ورئاسية في أكتوبر ونوفمبر على التوالي وهي الانتخابات الثالثة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.