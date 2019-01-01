فيبر يتخلى عن أحقيته في رئاسة المفوضية الأوروبية ككبير مرشحي حزب الشعب

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قرر الألماني مانفريد فيبر، القيادي بالحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، التخلي عن أحقيته في شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية، بصفته كبير مرشحي حزب الشعب الأوروبي.

وأكد المتحدث باسم فيبر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الثلاثاء في بروكسل، أن فيبر قرر التخلي عن التفويض الممنوح له ككبير مرشحي حزب الشعب الأوروبي.

وذكر المتحدث فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن فيبر سيظل يناضل من أجل أوروبا ديمقراطية.

وكان فيبر قد ربط كونه كبير مرشحي حزب الشعب الأوروبي بأحقيته بأن يكون رئيسا للمفوضية الأوروبية.

ولكن يبدو أن فيبر قرر الآن إفساح الطريق أمام مجموعة أخرى من القيادات لتولي المراكز القيادية في الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن فيبر يحظى، على أية حال، بدعم كاف بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، مما جعله يخرج من السباق نحو أرفع منصب أوروبي.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يتشاورون خلال القمة الأوروبية الطارئة مساء اليوم، بشأن البدائل المطروحة فيما يتعلق بالقيادات الجديدة التي ستمسك بدفة الاتحاد بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، لتولي رئاسة المفوضية.

وكانت فون دير لاين جزءا من قائمة من القيادات التي اختبر توسك خلال مباحثات لجس النبض مدى القبول التي تحظى به بين كبار المسؤولين الأوروبيين.

ويبدو أن هذا الاقتراح لاقى استحسانا وتأييدا لدى القيادة في فرنسا واسبانيا. كما تدعم دول أوروبا الشرقية الأربع، المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، هذا الاقتراح، وذلك حسبما قال متحدث باسم حكومة المجر عبر موقع تويتر.