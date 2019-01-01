يستضيف برنامج "بيوتنا" في أولى حلقات الموسم الجديد على قناة صدى البلد، المهندس حسين صبور شيخ المهندسيين العقاريين، وحوار يجيب فيه على العديد من الأسئلة المتعلقة بالسوق العقاري، وهل مهدت القوانين الجديدة الطريق له، أم مازالت هناك عثرات تواجه المطورين العقاريين.

ويتناول الحديث في الحلقة عن حتمية تحويل العقار المصرى إلى سلعة استراتيجية، ويكشف عن رأيه في أبراج الشيخ زايد، ورؤيته في زيادة أو انخفاض أسعار العقارات في المرحلة المقبلة.

ويقدم البرنامج مجموعة من النصائح للمواطنين حول أين تسكن، وكيف تستثمر، ومتى تتخذ قرارات البيع والشراء في سوق العقار.

يذاع برنامج "بيوتنا" في السابعة والنصف من مساء الخميس من كل أسبوع، وتقدمه الإعلامية عُلا شوشة.