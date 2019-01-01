بريطانيا تتبنى استراتيجية جديدة لتقليل الوفيات الناجمة عن الإخفاق بالمستشفيات

استراتيجية جديدة استحدثها المسؤولون عن الخدمات الصحية في بريطانيا، لتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء سواء البشرية أو التقنية، بسبب كتمان الموظفين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، خوفًا من العقاب أو الفصل من العمل.

وقال المسؤولون إن هناك 11 ألف حالة وفاة تقع سنويًا بسبب تخوف الموظفين من الاعتراف بالأخطاء تجنبًا للوم والجزاءات؛ لذا كان لابد من استبدال ثقافة اللوم الفردي بنظرة أوسع تمنح العاملين الفرصة للتحدث بصراحة عن أخطائهم.

وأوضحوا أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تزويد المستشفيات بفريق عمل متخصص، يمكن لطاقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة الرجوع له ومناقشة المخاطر أو الأخطاء التي يتعرضون لها دون مسائلة أو عقاب.

وذكرت صحيفة التيليجراف، أن العاملين في مجال الصحة ببريطانيا اتُهموا بأن لديهم أخطاء مميتة لا يعلنون عنها رغم تكرارها خوفًا من المسائلة، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات؛ لذا حث مدير سلامة المرضى الدكتور إيدان فاولر، على استحداث استراتيجية جديدة عادلة تعالج تلك الإخفاقات وتوقف تكرار المآسي.

وسيتلقى الموظفين بدءًا من عمال النظافة حتى الاستشاريين تدريبات على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعرضهم لهذه المخاطر من أجل الحفاظ على سلامة المرضى، والتي من بينها استخدام التكنولوجيا للحد من الأخطاء الدوائية، وتقليل الوفيات بالمستشفيات، وتحسين الملاحظة في حضانات الرضع.

ومن المتوقع أن تنفذ تدريبات استراتيجية السلامة الجديدة على ما يقرب من 1000 شخص كل عام على مدار 5 سنوات، تحت شعار «السلامة لا تتعلق بالجهد الفردي»، لتجنب تكرار الأخطاء سواء البشرية أو الأنظمة التقنية، والتعلم من الدروس السابقة.

وتساهم الاستراتيجية الحديثة في الكشف عن الثغرات والأشخاص الذين يلحقون أذى متعمدًا بالمرضى أو غير مؤهلين للقيام بمهامهم في المستشفيات.