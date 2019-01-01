مبعوث سويدي يزور كوريا الشمالية وتكهنات حول التطرق لقضية الطالب الأسترالي المفقود

أفادت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج-هو التقى مع المبعوث الخاص السويدي كنت رولف ماجنوس هارستدت في بيونج يانج، ما أثار تكهنات حول أن المسؤولين ناقشا قضية الطالب الأسترالي المفقود بالبلاد.

وذكرت الوكالة أن الدبلوماسيين تبادلا وجهات النظر حول كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أنه من المتوقع أن يكون المسؤولان قد تطرقا خلال اجتماعهما إلى قضية أليك سيجلي الطالب الأسترالي، الذي فُقد التواصل معه في الفترة الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت، الأسبوع الماضي، أن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت "سيجلي" في وقت ما بين 24 و25 يونيو الماضي، قبل أن تسعى الحكومة الأسترالية للحصول على مساعدة دبلوماسية من السويد، التي لديها سفارة في بيونج يانج.

يشار إلى أن الأسترالي البالغ من العمر 29 عامًا يدرس بجامعة (كيم إيل سونج) في بيونج يانج؛ للحصول على درجة الماجستير في الأدب الكوري.